पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर, चन्नी गुट को वडिंग मंजूर नहीं

गृह मंत्री शाह से मुलाकात के मामले में सांसद रंधावा ने कहा कि यह मुलाकात पंजाब राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में पहले से ही तय थी। पंजाब को लेकर रंधावा ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आखिर में यही होना था, तो फिर पार्टी हाईकमान के साथ इतनी सारी बैठकों का क्या मतलब था? राज्य कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन की ज़रूरत के सवाल पर रंधावा ने कहा कि इसका जवाब माकन ही सही से दे सकते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षकों की सूची में क्या था, यह बात वही बता सकते हैं।