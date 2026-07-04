लोहिया की विरासत पर जंग, सपा को मात देने के लिए बीजेपी की ‘ढाई चाल’

दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने इस वोट बैंक में संभावित सेंध को रोकने और समाजवादी विचारधारा से जुड़े वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल ही में प्रख्यात समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है। राजनीतिक शतरंज में इसे बीजेपी की 'ढाई चाल' के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर के उद्घाटन से पहले पूजा-अर्चना की।