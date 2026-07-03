ईडी ने जब्त विमान 3 करोड़ में किया नीलाम, पीड़ित निवेशकों को लौटाई जाएगी राशि

विमान जब्त करने के बाद ईडी की अर्जी पर पीएमएलए के न्यायनिर्णय प्राधिकरण ने अगस्त 2025 में जब्ती को वैध ठहराते हुए इसकी पुष्टि की। इस पर ईडी ने नियमों के तहत विमान की बिक्री की अनुमति मांगी। लंबी कानूनी प्रकिया के बाद प्राधिकरण ने 20 नवंबर 2025 को ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए हैदराबाद ज़ोनल कार्यालय को विमान की नीलामी की अनुमति दे दी। विमान की नीलामी के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने पर ईडी ने सरकारी नीलामी प्लेटफॉर्म एमएसटीसी के ज़रिए विमान को नीलाम किया गया।