TMC: ‘प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही पार्टी’, चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे और ममता के टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर ऋतब्रत बनर्जी ने की टिप्पणी

ममता बनर्जी द्वारा बागी नेताओं को 'गद्दार' बताए जाने पर रितब्रत बनर्जी ने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थीं। बाद में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई गई और उस समय पार्टी को बीजेपी का भी समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि उस दौर के राजनीतिक घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रितब्रत बनर्जी ने कहा कि उनकी सिर्फ एक अपील है कि 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल इतना न हो कि अंत में पार्टी में केवल 'बॉस' ही बच जाएं।