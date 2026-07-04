इस्तीफे के बाद भी नहीं टली पूर्व जज यशवंत वर्मा की मुसीबत, मानसून सत्र में संसद में पेश हो सकती है जांच रिपोर्ट

Justice Yashwant Varma Report: पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में पेश की जा सकती है। यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच में कहा गया था कि जिस स्टोररूम से नकदी मिली थी, वह जस्टिस वर्मा के कंट्रोल में था। हालांकि, उनके इस्तीफे के बाद महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। लेकिन अब रिपोर्ट संसद में पेश की जा सकती है। इस पर चर्चा होगी या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी।