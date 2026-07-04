कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा: चिक्कबल्लापुर में अनियंत्रित होकर पलटी KSRTC बस, 8 यात्री गंभीर रूप से घायल

बेंगलुरु के KR सर्कल पर शनिवार सुबह एक लॉरी और दो BMTC बसों के बीच हुई टक्कर में एक ड्राइवर और 13 यात्री घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक लॉरी ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी BMTC बस को टक्कर मारी, जिससे दोनों बसों के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर से दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सड़क से मलबे को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर के पीछे बैठी एक महिला यात्री का पैर टक्कर के कारण बस के अंदर फंस गया और वह वहीं फंसी रह गई। फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर 30 मिनट से ज़्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी 13 घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि घायल महिला को एम्बुलेंस से मार्था अस्पताल ले जाया गया।