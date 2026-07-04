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कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा: चिक्कबल्लापुर में अनियंत्रित होकर पलटी KSRTC बस, 8 यात्री गंभीर रूप से घायल

Road Accident: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में KSRTC की बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
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भारत

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Rahul Yadav

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Shaitan Prajapat

Jul 04, 2026

Bus Accident

केएसआरटीसी की बस पलटने से 8 घायल

KSRTC Bus Accident: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में शनिवार को KSRTC की एक बस हादसे का शिकार हो गई। वीटीयू कैंपस के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है।

बस में 26 यात्री थे सवार

जानकारी के मुताबिक, बस चालक सामने से आ रहे एक टिपर ट्रक से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। हादसे के समय बस में 26 यात्री सवार थे। सभी घायलों को सत्य साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में बस और टिपर ट्रक, दोनों चालकों की लापरवाही की आशंका जताई गई है।

घायलों में तीन की हालत गंभीर

दुर्घटना के तुरंत बाद, स्थानीय निवासी और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए मुड्डेनाहल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि घायलों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि टिपर लॉरी चालक और केएसआरटीसी बस चालक दोनों की कथित लापरवाही दुर्घटना का कारण हो सकती है। नंदी गिरिधमा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया, मामला दर्ज किया और घटना की जांच शुरू की।

KR सर्कल पर लॉरी और दो BMTC बसों की टक्कर, 14 लोग घायल

बेंगलुरु के KR सर्कल पर शनिवार सुबह एक लॉरी और दो BMTC बसों के बीच हुई टक्कर में एक ड्राइवर और 13 यात्री घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक लॉरी ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी BMTC बस को टक्कर मारी, जिससे दोनों बसों के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर से दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सड़क से मलबे को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर के पीछे बैठी एक महिला यात्री का पैर टक्कर के कारण बस के अंदर फंस गया और वह वहीं फंसी रह गई। फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर 30 मिनट से ज़्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी 13 घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि घायल महिला को एम्बुलेंस से मार्था अस्पताल ले जाया गया।

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Updated on:

04 Jul 2026 08:35 pm

Published on:

04 Jul 2026 07:37 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा: चिक्कबल्लापुर में अनियंत्रित होकर पलटी KSRTC बस, 8 यात्री गंभीर रूप से घायल

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