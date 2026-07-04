Green Fuel Push: पेट्रोल के बाद अब डीजल की बारी, 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी में सरकार

Isobutanol Blending in Diesel: अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। बीते कुछ महीनों में तेल और गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए है। इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) की बड़ी सफलता के बाद केंद्र सरकार अब देश के डीजल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार के अगले 'बायोफ्यूल पुश' का रोडमैप पेश करते हुए ऐलान किया है कि भारत अब डीजल में 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रहा है। सरकार के इस फैसले से कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर लगाम लगाना है।