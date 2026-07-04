केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़: आरोपी के वकील ने मांगी SP ऑफिस की CCTV फुटेज, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

सूत्रों के मुताबिक, सिया ने अपनी सहेली से आधार कार्ड की कॉपी भी मांगी थी। उसने कहा था कि टिकट बुक करनी है। लेकिन जिस शादी के लिए टिकट बुक जा रही है, वह कभी नहीं होगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह फ्लाइट बुकिंग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि इससे यह दिखाने की कोशिश की गई होगी कि शादी की तैयारियां सामान्य तरीके से चल रही थीं, ताकि किसी को शक न हो।