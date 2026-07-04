TMC की अंदरूनी लड़ाई के बीच ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, पार्टी के वफादार नेताओं को दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिह्न कहीं नहीं जाएगा और वे किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उन्हें रोकना चाहता है तो उसे पहले उन्हें खत्म करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर, महुआ, अभिषेक और अन्य नेताओं पर लगातार हमले किए गए हैं। ममता ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को मिड-डे मील में अंडे तक नहीं मिल रहे हैं और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।