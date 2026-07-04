पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर BJP का तंज, पूछा- क्या बागियों पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगी कांग्रेस

Punjab Congress Crisis: पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शुक्रवार को कई मौजूदा और पूर्व विधायक रूपनगर में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर जुटे और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। इस घटनाक्रम पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी है कि वह पार्टी में खुलेआम बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करके दिखाए।