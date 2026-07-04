संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी ला सकती है। इस प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी मामले में 30 दिन से ज्यादा की जेल होती है, तो उनकी कुर्सी जाने का प्रावधान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कुछ अहम संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। इनमें उन अपराधों और कानूनों का स्पष्ट उल्लेख शामिल हो सकता है, जिनमें दोषसिद्धि होने पर जनप्रतिनिधि अपना पद खो देंगे। साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाने की संभावना है।