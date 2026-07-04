TMC में वर्चस्व की जंग के बीच नया घटनाक्रम, चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद सामने आया ममता बनर्जी का पत्र

इस बीच खबर ये भी आई है कि बंगाल टीएमसी पार्टी ऑफिस (TMC) को अंदर से बंद कर दिया गया है। वहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला बागी गुट बिल्डिंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चंद्रिमा भट्टाचार्य का इस्तीफा दूसरी तरफ पार्टी ऑफिस पर कब्जा की कोशिश। टीएमसी का धर्मसंकट को दिखाता है।