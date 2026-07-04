राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ-बद्रीनाथ दान चोरी का उठा विवाद, कांग्रेस ने पूछा- बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है?

इन आरोपों के बीच श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर दान और चढ़ावे के कथित गबन से जुड़े आरोपों को समिति ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि दान की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही तत्काल प्रभाव से जांच समिति गठित कर दी गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में समिति पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है और आवश्यक कदम 24 घंटे के भीतर उठा लिए गए हैं।