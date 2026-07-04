मोहन भागवत से लेकर पीएम मोदी तक शामिल’, राम मंदिर दान मामले में नाना पटोले ने दिया बड़ा बयान

राम मंदिर दान मामले में RSS-BJP पर साधा निशाना | फोटो सोर्स- patrika.com
Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर और देश के बड़े-बड़े मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान को लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता पटोले ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। पटोले ने दावा किया है कि राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ-केदारनाथ तक दान की रकम में बड़ी हेराफेरी की जा रही है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
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