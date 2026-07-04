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मोहन भागवत से लेकर पीएम मोदी तक शामिल’, राम मंदिर दान मामले में नाना पटोले ने दिया बड़ा बयान

Nana Patole Statement: कांग्रेस नेता नाना पटोले ने BJP- RSS पर राम मंदिर और बद्रीनाथ समेत कई बड़े मंदिरों के दान में हेराफेरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। जानिए पूरा मामला...
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मुंबई

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Pratiksha Gupta

Jul 04, 2026

siddhivinayak temple donation, congress attack bjp

राम मंदिर दान मामले में RSS-BJP पर साधा निशाना | फोटो सोर्स- patrika.com

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर और देश के बड़े-बड़े मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान को लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता पटोले ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। पटोले ने दावा किया है कि राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ-केदारनाथ तक दान की रकम में बड़ी हेराफेरी की जा रही है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

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‘बच्चों के खून से नहीं बन सकता मंत्री जी के जन्मदिन का केक’ महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा तंज

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Published on:

04 Jul 2026 11:28 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मोहन भागवत से लेकर पीएम मोदी तक शामिल’, राम मंदिर दान मामले में नाना पटोले ने दिया बड़ा बयान

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