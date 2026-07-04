Eknath Shinde Health: डिप्टी CM एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती, अचानक आधी रात को बिगड़ी तबीयत; सभी कार्यक्रम हुए रद्द

अचानक बिगड़ी एकनाथ शिंदे की तबीयत, फोटो सोर्स- ANI
Eknath Shinde Hospitalized Thane:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, अत्यधिक कार्यभार, लगातार दौरों और थकान की वजह से उन्हें कमजोरी और बुखार की शिकायत थी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और वे डॉक्टरों की एक विशेष टीम की सतत निगरानी में हैं। विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान ही उन्हें अस्वस्थता महसूस होने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है।
अचानक अस्वस्थ होने के कारण उपमुख्यमंत्री के सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द या आगे बढ़ाना पड़ा है। इसका सीधा असर शुक्रवार को ठाणे के गंगूबाई शिंदे हॉल में होने वाले एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम पर पड़ा। दरअसल, धुले से ठाकरे गुट की दिग्गज नेता शुभांगी पाटिल को एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होना था। शिंदे के अस्पताल में होने के कारण कार्यक्रम में देरी हुई, लेकिन अंततः देर रात करीब 2 बजे सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की उपस्थिति में शुभांगी पाटिल ने आधिकारिक रूप से शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की।
एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू होकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे के मार्गदर्शन में राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1997 में पहली बार पार्षद चुने गए और 2004 से लगातार ठाणे की कोपरी-पांचपाखाड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। जून 2022 में शिवसेना में ऐतिहासिक बगावत का नेतृत्व कर उन्होंने महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिरा दी। इसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना और 'तीर-कमान' चुनाव चिह्न आवंटित किया। जून 2022 से दिसंबर 2024 तक वे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
बता दें कि हालिया विधानसभा चुनावों के बाद हुए नए सत्ता समीकरणों के तहत वर्तमान में वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनके समर्थक व नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
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