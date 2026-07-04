Eknath Shinde Health: डिप्टी CM एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती, अचानक आधी रात को बिगड़ी तबीयत; सभी कार्यक्रम हुए रद्द

एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू होकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे के मार्गदर्शन में राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1997 में पहली बार पार्षद चुने गए और 2004 से लगातार ठाणे की कोपरी-पांचपाखाड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। जून 2022 में शिवसेना में ऐतिहासिक बगावत का नेतृत्व कर उन्होंने महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिरा दी। इसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना और 'तीर-कमान' चुनाव चिह्न आवंटित किया। जून 2022 से दिसंबर 2024 तक वे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।