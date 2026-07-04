बेटियों पर रखता था गंदी नजर, गहने बेचकर दी पति की सुपारी; 50 हजार एडवांस देकर रात के अंधेरे में कराया कत्ल

Nagpur Murder Case: कहते हैं गुस्से में कही गई बात कभी-कभी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। करीब डेढ़ महीने पहले एक शादी समारोह में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से से लाल पत्नी ने वहां मौजूद लोगों के सामने चिल्लाकर कहा- 'जो कोई इसे जान से मार देगा, उसे मैं एक लाख रुपए दूंगी।' उस वक्त वहां मौजूद रिश्तेदारों और मेहमानों ने इसे सिर्फ एक मामूली घरेलू झगड़ा समझकर टाल दिया होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुस्से में कही गई यह बात आगे चलकर एक खौफनाक हत्याकांड की स्क्रिप्ट बन जाएगी।