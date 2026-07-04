Ketan Murder Case: पुलिस का बड़ा खुलासा, मोबाइल से मिली सिया गोयल और चेतन चौधरी की सीक्रेट चैट्स

Pune Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। 3 जुलाई को पुलिस ने मामले के दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां पुलिस ने रिमांड तीन दिन और बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने रिंमांड बढ़ाने के कारण बताते हुए कहा कि कि अभी मामले की जांच पूरी नहीं हुई है और अभी कुछ जरूरी बातें पता लगानी बाकी है। आगे पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि उनको मोबाइल से सिया और चेतन की सीक्रेट चैट भी हाथ लगी है, लेकिन अभी तक वह उस चैट से कुछ समझ नहीं पाएंगे। पुलिस का कहना है कि उन चैट्स से सच सामने आ सकता है।