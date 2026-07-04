TMC के अंदरूनी विवाद पर दिलीप घोष का हमला, बोले- अभिषेक बनर्जी की जगह जेल में

Dilip Ghosh on TMC Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही अंदरूनी कलह की मंत्री दिलीप घोष ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि TMC के भीतर का विवाद पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी कार्यालयों या विधानसभा पर नियंत्रण से जुड़े फैसले स्पीकर के आदेशों और कानून के अनुसार लिए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए और एक मजबूत विपक्ष सरकार को सही दिशा देने के लिए जरूरी होता है।