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TMC के अंदरूनी विवाद पर दिलीप घोष का हमला, बोले- अभिषेक बनर्जी की जगह जेल में

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी टीएमसी के अंदरूनी विवाद पर राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे टीएमसी का आंतरिक मामला बताया, लेकिन साथ ही अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगते हुए कहा कि उनकी जगह जेल में है।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 04, 2026

West Bengal Minister Dilip Ghosh on says on Eid Ul Adha.

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष (Photo- IANS)

Dilip Ghosh on TMC Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही अंदरूनी कलह की मंत्री दिलीप घोष ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि TMC के भीतर का विवाद पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी कार्यालयों या विधानसभा पर नियंत्रण से जुड़े फैसले स्पीकर के आदेशों और कानून के अनुसार लिए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए और एक मजबूत विपक्ष सरकार को सही दिशा देने के लिए जरूरी होता है।

अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके बयान उकसाने वाले थे और चुनाव बाद हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए तथा उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए।

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Updated on:

04 Jul 2026 08:34 am

Published on:

04 Jul 2026 08:33 am

Hindi News / West Bengal / Kolkata / TMC के अंदरूनी विवाद पर दिलीप घोष का हमला, बोले- अभिषेक बनर्जी की जगह जेल में

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