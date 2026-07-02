RG Kar Rape Murder Case पीड़िता की मां का दावा, मेरी बेटी के हत्यारों को जानती हूं… वे इंसान नहीं है

अपनी बेटी को याद करते हुए पीड़िता की मां भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले किसी भी तरह से इंसान नहीं हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की, वे इंसान नहीं हैं। मैं उन्हें जानती हूं। जिन्होंने अपराध किया और जिन्होंने सबूत छिपाने की कोशिश की, वे सभी अपराधी हैं। कोई भी कानून से बच नहीं पाएगा। सभी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि परिवार का उद्देश्य केवल मुख्य आरोपी को सजा दिलाना नहीं, बल्कि पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।