जापान की PM सनाए ताकाइची राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित, भारत के साथ रिश्ते होंगे मजबूत

Japan PM India Visit: नई दिल्ली में गुरुवार को जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उन्हें फॉर्मल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी उनके साथ मौजूद रहे। यह दौरा दोनों देशों के बीच गहराते कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों की मजबूती माना जा रहा है।