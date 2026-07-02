Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम रघुवंशी की जमानत का विरोध, मेघालय पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के इंदौर के राज रघुवंशी की शादी मई 2025 में सोनम रघुवंशी से हुई थी। हनीमून के लिए दोनों मेघायल रवाना हुए थे, लेकिन घूमने के दौरान नवविवाहित जोड़ा संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। मामले की जांच पड़ताल और तलाशी अभियान के बाद राजा रघुवंशी का शव चेरापूंजी की एक गहरी खाई में सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ था। जांच में सोची-समझी साजिश का खुलासा हुआ। पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसका एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेमी ने भाड़े के हत्यारों को भेजकर राज रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया था।