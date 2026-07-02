Jagan Gurjar Murder: जगन गुर्जर हत्याकांड ने दिलाई खतरनाक गैंगस्टर फिल्मों की याद, पर्दे पर जब दिखी खूनी दुश्मनी

अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी 'सोनचिरैया' किसी एक डकैत की बायोपिक नहीं थी, बल्कि 1970 के दशक के चंबल के बीहड़ों में सक्रिय दस्यु गिरोहों की जिंदगी से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी थी। फिल्म में अपराध, जातिगत संघर्ष, पुलिस कार्रवाई और इंसानियत के बीच जूझते डकैतों की कहानी दिखाई गई। इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने लाखना, मनोज बाजपेयी ने डाकू सरदार मान सिंह, भूमि पेडनेकर, रणवीर शौरी और आशुतोष राणा ने दमदार अभिनय किया। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन आलोचकों ने इसे चंबल के बीहड़ों की सबसे वास्तविक फिल्मों में से एक माना।