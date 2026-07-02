‘मैं वापस आऊंगा’ देख भावुक हुईं एक्ट्रेस कृति खरबंदा, बोलीं- ‘इस बार घर नहीं, घर की याद मिली’

फिल्म से जुड़ी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कृति खरबंदा ने लिखा है कि इस फिल्म को देखकर उन्हें अपने "दादू" और "नानू" दोनों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि वो उन्हें हर दिन याद करती हैं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रुककर उनके सभी त्यागों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो पिछली पीढ़ियों ने किए थे। उन्होंने लिखा कि हम अक्सर जिस जमीन पर खड़े होते हैं, उसे सामान्य मान लेते हैं, बिना यह समझे कि शायद किसी ने वहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी होगी।