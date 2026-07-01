कबीर बहिया के साथ ब्रेकअप की खबरों का Kriti Sanon ने दिया जवाब, पोस्ट के जरिए बता दिया सच

तस्वीर में दोनों किसी लाइव म्यूजिक इवेंट का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कबीर ने कृति को बाहों में लिया हुआ है, जबकि दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और फैंस ने इसे ब्रेकअप की अफवाहों का जवाब मान लिया। पोस्ट के साथ कृति ने लिखा कि ये बीते छह महीनों की कुछ ऐसी यादें हैं, जो अब तक सोशल मीडिया पर साझा नहीं की गई थीं। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी इशारा किया कि कुछ यादें शायद कभी सार्वजनिक नहीं होंगी।