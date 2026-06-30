2026 Box Office Clashes: शाहरुख खान की ‘King’ से लेकर आलिया भट्ट की ‘Alpha’ तक, 2026 में इन फिल्मों के बीच होगा महासंग्राम

2026 Box Office Clashes of Bollywood: दशक कोई भी हो हर साल बॉलीवुड में कई फिल्में रिलीज होती हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मों की शुरआत से ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की टक्कर हमेशा से दिखती रही है। और ये एक ऐसी टक्कर है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। 2026 में भी ऐसा देखने को मिला है। अब आधा 2026 बीत जाने के बाद भी अभी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। इनमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जैसे कलाकारों के सामने नए एक्टर्स जैसे अनीत पड्डा जैसे नए सितारे खड़े हैं। इतना ही नहीं एक ही थीम वाली फिल्मों के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं आने वाले महीनों में कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।