‘नाचेगी और बारिश में भीगेगी’, Zeenat Aman ने किया खुलासा, 70s के बॉलीवुड में उनको कैसे रोल मिलते थे

इसके आगे जीनत अमान ने बताया कि जब वो कई साल अमेरिका में रहने के बाद भारत आईं, तो उन्हें ग्लोबल फैशन की समझ थी क्योंकि वो हॉलीवुड के ट्रेंड्स से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। लेकिन जब बात भारतीय फिल्मों में उनकी स्टाइलिंग और कॉस्ट्यूम की आती थी, तो ये उनके ड्रेस डिजाइनर, जैसे भानु अथैया के साथ मिलकर किया गया काम होता था। जब जीनत अमान से पूछा गया कि क्या फिल्मों में उनकी राय को महत्व दिया जाता था या उन्हें ज्यादा बोल्ड होने की वजह से नजरअंदाज किया जाता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। उनके मुताबिक, वह हमेशा अपने काम में संतुलन रखती थीं, लेकिन कई बार फिल्म मेकर्स अपनी तरफ से ज्यादा ग्लैमरस और बोल्ड दिखाने वाली चीजें जोड़ना चाहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ फिल्मों में ज्यादा क्लीवेज या पीठ दिखाने वाले सीन्स की मांग प्रोडक्शन टीम की तरफ से आती थी।