Ketan Agarwal Murder: लोहागढ़ किले में ‘सिया प्वाइंट’ पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी, टूरिस्ट में 50 प्रतिशत का इजाफा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला एक अलग ही वजह से चर्चा में है। सदियों पुराने इस विरासत स्थल पर अब इतिहास या वास्तुकला से ज्यादा उस जगह की चर्चा हो रही है, जहां कथित तौर पर कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस स्थान को अनौपचारिक रूप से 'सिया पॉइंट' कहना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।