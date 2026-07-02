Maharashtra Politics: क्या शिंदे के जरिए देवेंद्र फडणवीस के प्रभाव को कम करना चाहती है BJP हाईकमान? जानें दोनों नेताओं के कैसे रहे रिश्ते

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकनाथ शिंदे की सांसदों के बाद अब उद्धव ठाकरे के विधायकों पर भी नजर है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सांसदों के शामिल होने की रणनीति को केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिली थी, लेकिन राज्य स्तर पर विधायकों के संभावित दल-बदल को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।