Viral Parody Video: समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, आप कितने लाएंगे महाराज? वायरल हो रहा योगी आदित्य नाथ से सवाल वाला मजाकिया वीडियो

बता दें कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी होकर NCPI में शामिल हो गए है। उन्होंने सदन में एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। वहीं इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए है। एकनाथ शिंदे की पार्टी एनडीए की सहयोगी है। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 राज्य सभा सांसद भी बीजेपी में शामिल हो गए है।