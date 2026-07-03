तमिलनाडु सीएम विजय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में DMK विधायक अनीता राधाकृष्णन गिरफ्तार

कानून-व्यवस्था पर विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान डीएमके विधायक एस. ऑस्टिन और मुख्यमंत्री के बीच हाल ही में हुए टकराव का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि भाई ऑस्टिन ने मुख्यमंत्री की ओर उंगली उठाकर पूछा, 'क्या आप अपना मुंह खोलकर बोलेंगे नहीं?' वे असहाय लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सोच रहे हों, 'मैं यहां कैसे फंस गया? मैं घर पर एक अभिनेत्री के साथ कितना खुश था। अब मैं यहां फंस गया हूं।'