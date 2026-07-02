तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल, सी विजयभास्कर समेत AIADMK के कई पूर्व मंत्री और विधायक TVK में शामिल

इस मौके पर तमिलनाडु के मंत्री और AIADMK के पूर्व वरिष्ठ नेता सेंगोट्टियन ने कहा, 'जब मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया तो हमारे नेता ने मुझे अब मंत्री बना दिया। वह उन लोगों के लिए एक रास्ता हैं जिनके पास कोई रास्ता और रास्ता नहीं है। वह एक महान नेता हैं। आप सभी को बुरा लगा जब AIADMK ने AIADMK के दुश्मन DMK के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। यहां कोई धोखा नहीं है, लेकिन यह वहां (AIADMK) है। आप सभी वहां आ गए हैं, जहां एक महान लीडरशिप है। हमारे नेता एक परमानेंट CM हैं।'