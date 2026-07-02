Shimla Agreement Inside Story: डिनर के बाद सिटिंग रूम में अकेले इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो- शिमला समझौते के आखिरी घंटों की कहानी

भुट्टो लिखती हैं, 'दो हफ्ते की लड़ाई में हमारी एक-चौथाई वायु सेना और आधी नौसेना बर्बाद हो गई थी। हमारा खजाना खाली हो चुका था। हमारे हाथ से न केवल पूर्वी पाकिस्तान निकल गया था, बल्कि भारतीय सेना ने पश्चिम में भी हमारी 5000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था और हमारे 93 हजार लोगों को युद्धबंदी बना लिया था। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस रूप में पाकिस्तान को बनवाया था, वह बांग्लादेश बनने के साथ खत्म चुका था। अनेक लोगों का मानना था कि पाकिस्तान का वजूद नहीं बचेगा।'