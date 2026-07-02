‘धृतराष्ट्र बने रहे PM नरेंद्र मोदी’, केजरीवाल का आरोप- IB ने दी थी जानकारी, फिर भी नहीं लिया एक्शन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने ट्रस्ट की जमीन खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक परिवार ने लगभग 2 करोड़ रुपये की जमीन उनकी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को बेची और उसी जमीन को कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपये में खरीद लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 9 करोड़ रुपये की जमीन 55 करोड़ रुपये में खरीदी गई। उनके मुताबिक कुल 14 करोड़ रुपये की जमीन करीब 95 करोड़ रुपये में खरीदी गई। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सार्वजनिक हैं और हर किसी के सामने उपलब्ध हैं।