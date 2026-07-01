1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘BJP ने सनातन का पैसे के लिए इस्तेमाल किया…’अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मोदी सरकार को घेरा

Arvind Kejriwal slams BJP: राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। जानिए उन्होंने सनातन, चंदा चोरी और सरकार को लेकर क्या कहा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jul 01, 2026

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला (Video Screenshot)

Ram mandir Donation Scam: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि अमित शाह पिछले ढाई साल में एक बार भी अयोध्या स्थित राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, जबकि उन्होंने कई बार भगवान राम के नाम पर वोट मांगे।

अमित शाह के पास भगवान राम के दर्शन के लिए समय नहीं

केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के पास चुनावी सभाओं और इंटरव्यू में भगवान राम का जिक्र करने का समय है, लेकिन भगवान के दर्शन और आशीर्वाद लेने का समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्षों तक केवल राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया।

केजरीवाल ने अमित शाह से पूछे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पांच सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पिछले ढाई साल में वे राम मंदिर क्यों नहीं गए, क्या उनका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता, क्या उन्हें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्या उन्हें भगवान राम के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, और क्या वे भगवान श्रीराम को भगवान मानते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 891 दिनों में अमित शाह ने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 से अधिक बार राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान वे एक भी बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे।

भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है भाजपा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा के नेता भगवान राम को सच्चे मन से मानते, तो राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी जैसी घटनाएं नहीं होतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल सत्ता हासिल करने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, भगवान राम की कृपा से भाजपा केंद्र और 21 राज्यों में सत्ता में है। ऐसे में उन्हें भगवान का धन्यवाद करने राम मंदिर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

AAP को बताया सच्ची सनातनी पार्टी

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही देश की सच्ची सनातनी पार्टी है, क्योंकि उसकी राजनीति सेवा और जनकल्याण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकारी स्कूलों, मोहल्ला क्लीनिकों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सनातन के मूल्यों के अनुरूप समाज की सेवा का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा को ही सनातन की असली भावना मानती है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है।

चोरी के असली दोषियों को बचाया जा रहा

राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश का हर सनातनी आहत है और लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले नेता आखिर भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या क्यों नहीं जाते।

राम मंदिर दान विवाद पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान, बोले- ‘धर्म से खिलवाड़ करने वालों को धर्म ही देता है दंड’, उठी सनातन बोर्ड की मांग!

ये भी पढ़ें
Ram Mandir Donation Scam, Ayodhya News, Ram Mandir Donation Controversy, Devkinandan Thakur, Ram Mandir News, VHP, Alok Kumar, PM Modi, Amit Shah, Sanatan Board

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अरविंद केजरीवाल

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

01 Jul 2026 03:35 pm

Published on:

01 Jul 2026 02:53 pm

Hindi News / National News / ‘BJP ने सनातन का पैसे के लिए इस्तेमाल किया…’अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मोदी सरकार को घेरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश? विधायक को 35 करोड़ के ऑफर का दावा, क्या है DMK कनेक्शन?

Vijay Thalapathy
राष्ट्रीय

50 Days of CM Vijay: आधुनिक पहनावा, CEO जैसा काम, विजय ने आलोचकों को ऐसे कराया चुप 

Tamil Nadu Chief Minister
राष्ट्रीय

Shiv Sena Crisis: ‘वे बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं’, सांसद-विधायकों के बगावत पर आदित्य ठाकरे का बयान

Operation Tiger Maharashtra
राष्ट्रीय

‘चीन-पाक से दोस्ती बढ़ाने का सुनहरा मौका’, महबूबा मुफ्ती बोलीं- ईरान के पास होर्मुज तो भारत के पास जम्मू-कश्मीर

Mehbooba Mufti, Mehbooba Mufti statement, PDP chief Mehbooba Mufti, Baba Bulleh Shah shrine vandalism,
राष्ट्रीय

केतन की मौत के बाद घंटों तक सिया के पास रहा उसका फोन, पुलिस को डेटा से छेड़छाड़ का शक

Pune fort murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.