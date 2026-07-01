‘BJP ने सनातन का पैसे के लिए इस्तेमाल किया…’अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मोदी सरकार को घेरा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पांच सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पिछले ढाई साल में वे राम मंदिर क्यों नहीं गए, क्या उनका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता, क्या उन्हें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्या उन्हें भगवान राम के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, और क्या वे भगवान श्रीराम को भगवान मानते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 891 दिनों में अमित शाह ने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 से अधिक बार राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान वे एक भी बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे।