Ram Mandir Scam: ‘जो राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाए, वे हिंदुओं को दर्शन करने से रोक रहे हैं’, अयोध्या विवाद पर कांग्रेस MP का BJP पर हमला

अयोध्या पहुंचकर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा- हम प्रार्थना करने आए थे, तभी मुझे पता चला कि रातोंरात उन्होंने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया है। ताकि हम प्रार्थना न कर सकें। हम यहां विरोध प्रदर्शन या राजनीति करने नहीं आए थे। हमने पहले से अनुमति भी ली थी। सांसद ने कहा कि उन्होंने पूरे अमेठी क्षेत्र को छावनी में बदल दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया है। यह सरकार की तानाशाही है। सरकार का मुख्य दोषी तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं है, उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं।