‘रावण ने सीता का हरण किया, उसका वंश नष्ट हो गया’, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर धीरेंद्र शास्त्री ने भोपाल में दी कड़ी प्रतिक्रिया

.अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- इस घटना के बाद भगवान के मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी केवल सनातनी वैष्णव और साधु परंपराओं से जुड़े लोगों को ही सौंपी जानी चाहिए, जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हों। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर चोरी की जांच से जुड़ी हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन एक SIT बनाई गई है। देश में जांच एजेंसियां ​​हैं, उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिए। अभी जांच प्रक्रिया चल रही है।