Ayodhya Roadways: अब महिला कर्मियों की हर शिकायत सुनी जाएगी, अयोध्या रोडवेज में विशाखा समिति गठित

Vishakha Committee formed for Women Rights: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की समस्याओं, शिकायतों और कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। निगम मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विशाखा समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी क्रम में अयोध्या क्षेत्र के नवागत 55वें क्षेत्रीय प्रबंधक काशी प्रसाद ने महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पांच सदस्यीय विशाखा समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और निष्पक्ष कार्य वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है।

