वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के निरीक्षण में अनुराज जैन सख्त, बोले- गुणवत्ता और नागरिक सुविधाओं से नहीं होगा समझौता

वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के विकास कार्यों का उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने किया स्थलीय निरीक्षण (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Ayodhya ADA Vice Chairman Reviews Vashishtha Kunj Housing Project Development Works: धार्मिक नगरी अयोध्या के तेजी से हो रहे विकास के बीच आधुनिक और सुव्यवस्थित आवासीय योजनाओं को लेकर भी प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने शनिवार को वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध प्रगति और नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
उपाध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक शहर के रूप में भी अपनी पहचान बना रही है। ऐसे में यहां विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं, बेहतर आधारभूत संरचना और उच्च गुणवत्ता के निर्माण कार्यों को सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।
निरीक्षण के दौरान अनुराज जैन ने वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत सुविधाओं, पार्कों, हरित क्षेत्र, जल निकासी व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति, निर्धारित समय-सीमा और अब तक हुए कार्यों का पूरा विवरण मांगा। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी आवासीय योजना की सफलता उसकी मजबूत आधारभूत संरचना और दीर्घकालिक उपयोगिता पर निर्भर करती है।
निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में यहां आवास ग्रहण करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी से न केवल परियोजनाओं की लागत बढ़ती है, बल्कि आम नागरिकों की उम्मीदों पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर तेजी और गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा करे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और यदि कहीं किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने आती है, तो उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय योजना की सफलता केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, सुगम यातायात, पर्याप्त हरित क्षेत्र, पार्क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना का विकास किया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में भी नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण शहर को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना भी इसी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में देश-विदेश से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शहर में आधुनिक और सुनियोजित आवासीय क्षेत्रों का विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है। वशिष्ठ कुंज योजना को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि यह आने वाले समय में एक आदर्श और आकर्षक आवासीय क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सके। योजना में बेहतर सड़क नेटवर्क, हरित वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और सुव्यवस्थित आधारभूत संरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद शहर के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। सड़क, पर्यटन, आवास, यातायात और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना भी इन्हीं महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर और आधुनिक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है।
उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी आधुनिक नगरी के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है, जहां नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया गया कि परियोजना के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण और निगरानी से विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों बेहतर होती हैं। उन्होंने दोहराया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना का विकास इसी संकल्प का हिस्सा है। उपाध्यक्ष अनुराज जैन के निरीक्षण से यह साफ संकेत मिला है कि प्राधिकरण केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर है। आने वाले समय में वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना अयोध्या के आधुनिक और सुनियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आएगी।
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