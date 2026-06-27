वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना के निरीक्षण में अनुराज जैन सख्त, बोले- गुणवत्ता और नागरिक सुविधाओं से नहीं होगा समझौता

वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय योजना की सफलता केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, सुगम यातायात, पर्याप्त हरित क्षेत्र, पार्क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना का विकास किया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में भी नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।