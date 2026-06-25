संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में पोस्टर वार, बंदरिया बाग चौराहे पर लगा राजनीतिक संदेश

Emergency Poster War in Lucknow: Constitution Murder Day Message Sparks Political Debate: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक बार फिर राजनीतिक पोस्टर वार देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल बंदरिया बाग चौराहे पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया - "संविधान हत्या दिवस- कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 51 वर्ष पूर्ण"। पोस्टर के माध्यम से वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए लोगों को उस दौर की याद दिलाने का प्रयास किया गया।