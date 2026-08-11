Mission 2027: BJP में संगठन को लेकर बढ़ी हलचल, 8-9 जिलों में नई टीम का इंतजार; दावेदारों की पैरवी तेज

BJP Flag (photo- @Bharatiya Janata Party)
UP BJP Mission 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश स्तर पर टीम बनने के बाद अब नजर जिला संगठनों पर है। पार्टी के करीब आठ से नौ सांगठनिक जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित होने के बावजूद उनकी पूरी टीम का गठन अभी बाकी है। ऐसे में इन जिलों में संगठन की गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच भी इंतजार की स्थिति बनी हुई है।
बताया जा रहा है कि हाथरस, अंबेडकर नगर, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर महानगर समेत कुछ अन्य जिलों में जल्द नई टीम घोषित की जा सकती है। पार्टी स्तर पर इन नामों को लेकर काफी हद तक मंथन पूरा होने की बात कही जा रही है।
भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की थी। कई जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनके साथ काम करने वाली टीम अभी तय नहीं हो पाई है। पार्टी के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा काफी नीचे तक फैला हुआ है। प्रदेश से लेकर क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक पार्टी अपने कार्यक्रम और अभियान पहुंचाती है। ऐसे में जिला टीम का गठन नहीं होने से स्थानीय स्तर पर कई गतिविधियां अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
जिला टीम में जगह बनाने के लिए पार्टी के भीतर दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने पसंदीदा कार्यकर्ताओं के नाम आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अलग-अलग स्तर से सिफारिशें पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक संभावित पदाधिकारियों के नामों को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। ऐसे में अब जल्द ही टीम की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
नई टीम के गठन में देरी का असर मौजूदा संगठन पर भी दिखाई दे रहा है। जिन पदाधिकारियों को हटाया जाना लगभग तय माना जा रहा है, उनमें से कई के सामने भविष्य की भूमिका को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दूसरी ओर नए दावेदारों को भी घोषणा का इंतजार है। इस वजह से संगठन से जुड़े कुछ कामों की रफ्तार प्रभावित होने की बात कही जा रही है। भाजपा के सामने अब चुनौती यह है कि जिला टीमों का गठन जल्द पूरा कर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाए।
मिशन-2027 के तहत भाजपा सिर्फ जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय टीमों और विभिन्न मोर्चों के गठन को भी गति दे रही है। पार्टी की कोशिश है कि आने वाले दिनों में संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाए, ताकि चुनावी अभियान को बूथ स्तर तक मजबूती से पहुंचाया जा सके। प्रदेश में भाजपा के 98 संगठनात्मक जिले हैं। इनमें से जिन जिलों में अध्यक्षों के बाद टीम का गठन बाकी है, वहां अब जल्द फैसला होने की उम्मीद है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए मजबूत जिला संगठन बेहद अहम है। पार्टी की चुनावी रणनीति तभी प्रभावी तरीके से जमीन तक पहुंच सकती है, जब जिला, मंडल और बूथ स्तर पर जिम्मेदार पदाधिकारी सक्रिय हों। यही वजह है कि अब जिला टीमों की घोषणा को लेकर पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में इन जिलों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है और इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर मिशन-2027 की तैयारियों को भी रफ्तार मिलने की संभावना है।
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