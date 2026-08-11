Mission 2027: BJP में संगठन को लेकर बढ़ी हलचल, 8-9 जिलों में नई टीम का इंतजार; दावेदारों की पैरवी तेज

भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की थी। कई जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनके साथ काम करने वाली टीम अभी तय नहीं हो पाई है। पार्टी के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा काफी नीचे तक फैला हुआ है। प्रदेश से लेकर क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक पार्टी अपने कार्यक्रम और अभियान पहुंचाती है। ऐसे में जिला टीम का गठन नहीं होने से स्थानीय स्तर पर कई गतिविधियां अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।