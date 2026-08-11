यूपी में अग्निवीर बनने का मौका, 17 अगस्त से 6 जिलों में शुरू होगा भर्ती अभियान; देखें पूरा शेड्यूल

Agniveer Bharti 2026: सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैलियों का सिलसिला 17 अगस्त, 2026 से शुरू होने जा रहा है। भर्ती अभियान की शुरुआत मेरठ से होगी। इसके बाद बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। यह अभियान अगले साल 14 अप्रैल, 2027 तक चलेगा। अग्निवीर भर्ती रैलियों की तैयारियों को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इन रैलियों की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की गई जिसमें संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।