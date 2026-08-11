Gold Price: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका, सर्राफा बाजार ने जारी किए ताजा खुदरा भाव आज

सर्राफा बाजार में खरीदारी करते ग्राहक और आभूषणों की दुकानों पर बढ़ी रौनक (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group/AI)
Gold Price Today: रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी के सर्राफा बाजार में खरीदारी का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। बढ़ती मांग और बाजार की परिस्थितियों के बीच सर्राफा व्यापारियों ने सोने और चांदी के नए खुदरा बिक्री दर जारी किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन, तीज और आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आभूषणों के साथ-साथ चांदी के उपहार और विशेष रूप से आकर्षक राखियों की मांग भी तेजी से बढ़ी है।
सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी खुदरा बिक्री दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा 18 कैरेट सोना 1,19,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा है। इसके अलावा 999 शुद्धता वाली चांदी का मूल्य 2,42,500 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। अंतिम कीमत इन अतिरिक्त शुल्कों के अनुसार तय होगी।
सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के दामों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग का सीधा असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ रहा है। इसके बावजूद त्योहारी खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है और ग्राहक शुभ अवसरों पर निवेश के साथ-साथ उपहार के रूप में भी सोना-चांदी खरीद रहे हैं।
इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर पारंपरिक राखियों के साथ प्रीमियम श्रेणी की 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर एवं गोल्ड फॉयल वर्क से सुसज्जित राखियों का विशेष कलेक्शन ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत धार्मिक प्रतीकों, आधुनिक डिजाइन और शानदार फिनिश वाली इन राखियों को विशेष रूप से त्योहार को यादगार बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
व्यापारियों के अनुसार इन राखियों में शुभ श्री, स्वस्तिक, नजर सुरक्षा सहित कई आकर्षक धार्मिक प्रतीकों का समावेश किया गया है। साथ ही प्रीमियम पैकेजिंग के कारण यह उपहार के रूप में भी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को और अधिक खास बनाने के लिए तैयार किए गए इस विशेष कलेक्शन को ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
अमीनाबाद सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और आगामी विवाह सीजन को देखते हुए बाजार में कारोबार और तेज होने की संभावना है। त्योहारी मौसम में लोग शुभ मुहूर्त पर सोने-चांदी की खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ सकती है।
उन्होंने बताया कि कई ग्राहक निवेश के उद्देश्य से सोने के सिक्के और बार खरीद रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग आभूषणों और चांदी के उपहारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रक्षाबंधन के कारण चांदी की राखियां, सिक्के और उपहार पैक की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक देखी जा रही है।
चौक सर्राफा मार्केट स्थित विनोद ज्वेलर्स ने रक्षाबंधन के अवसर पर 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर एवं गोल्ड फॉयल वर्क से सजी प्रीमियम राखियों का विशेष कलेक्शन ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया है। प्रतिष्ठान के अनुसार प्रत्येक राखी को आकर्षक डिजाइन, उच्च गुणवत्ता और सुंदर पैकेजिंग के साथ तैयार किया गया है, ताकि यह केवल एक राखी नहीं बल्कि यादगार उपहार बन सके।
व्यापारियों का कहना है कि त्योहार केवल खरीदारी का अवसर नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और भावनाओं को मजबूत करने का भी माध्यम है। ऐसे में शुद्धता, गुणवत्ता और आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार यह विशेष कलेक्शन ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बाजार में उमड़ी रौनक और बढ़ती खरीदारी ने सर्राफा कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है।
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