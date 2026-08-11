Gold Price: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका, सर्राफा बाजार ने जारी किए ताजा खुदरा भाव आज

Gold Price Today: रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी के सर्राफा बाजार में खरीदारी का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। बढ़ती मांग और बाजार की परिस्थितियों के बीच सर्राफा व्यापारियों ने सोने और चांदी के नए खुदरा बिक्री दर जारी किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन, तीज और आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आभूषणों के साथ-साथ चांदी के उपहार और विशेष रूप से आकर्षक राखियों की मांग भी तेजी से बढ़ी है।