2027 विधान सभा चुनाव से पहले यूपी में बना युवाओं का मोर्चा, क्यों बढ़ सकती है योगी आदित्य नाथ की मुश्किल?

UP Assembly Election 2027: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्र आंदोलन के चलते 25 जुलाई, 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा होने के बाद जगह-जगह युवा मुखर हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा उनका आंदोलन इन दिनों देश भर में चर्चा है। पेपर लीक के विरोध में कई दिनों से आंदोलनरत छात्र 10 अगस्त को विधान सभा परिसर तक पहुंच गए। हैदराबाद में छात्र दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कान्त को बुलाए जाने के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को कुछ युवाओं ने बाकायदा संगठन बना कर मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। 12 अगस्त से जस्टिस मोर्चा शिक्षा और रोजगार के सवाल पर राज्य भर में अपनी गतिविधियां शुरू करेगा और जरूरत पड़ी तो 2 अक्तूबर से आंदोलन की शुरुआत होगी।