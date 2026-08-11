बृजभूषण सिंह केस में क्यों नहीं टिके महिला पहलवानों के आरोप? जानिए कोर्ट ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा

Brij Bhushan Case: बृजभूषण शरण सिंह केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के 239 पन्नों के फैसले के अहम हिस्से सामने आए हैं। अदालत ने महिला पहलवानों के बयानों में कथित घटना की जगह, देश और साल को लेकर सामने आए अंतर को अहम माना। कोर्ट ने कहा कि यह विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है और गवाह की विश्वसनीयता पर असर डालता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न की कथित घटना जिस स्थान पर हुई थी, उसे याद न रख पाना कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि असाधारण व्यवहार है।