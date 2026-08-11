धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को कैद रखना बताया स्वतंत्रता का उल्लंघन

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में बालिग बेटियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था, धर्म, रहने की जगह और जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार है। जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने आगरा की धर्म परिवर्तन करने वाली दो सगी बहनों को पिता की ओर से घर में रोककर रखने को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। कोर्ट ने दोनों बहनों को अपनी पसंद के स्थान और व्यक्ति के साथ रहने की आजादी दी है। साथ ही पिता और प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।