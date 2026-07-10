खामेनेई के पोस्टर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

UP News: यूपी में निजी संपत्तियों पर ईरानी नेताओं, विशेषकर दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें और पोस्टर लगाने का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में यूपी पुलिस के खिलाफ कोई भी आदेश जारी करने से साफ मना कर दिया है।