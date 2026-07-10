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खामेनेई के पोस्टर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निजी संपत्तियों पर ईरानी नेता खामेनेई के पोस्टर लगाने के मामले में यूपी पुलिस के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जानिए पूरा मामला...
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प्रयागराज

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Pratiksha Gupta

Jul 10, 2026

Justice Rajan Roy, Justice Manjive Shukla, Uttar Pradesh News

ईरानी नेता अली खामेनेई | फोटो सोर्स- ANI

UP News: यूपी में निजी संपत्तियों पर ईरानी नेताओं, विशेषकर दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें और पोस्टर लगाने का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में यूपी पुलिस के खिलाफ कोई भी आदेश जारी करने से साफ मना कर दिया है।

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Updated on:

10 Jul 2026 11:05 am

Published on:

10 Jul 2026 11:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Allahabad / खामेनेई के पोस्टर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

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