रेलवे में बंपर भर्ती: 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर आवेदन शुरू, परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव

Railway Recruitment: रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के 11,127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देशभर के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। प्रयागराज सहित देश के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से यह भर्ती पूरी की जाएगी।बड़ी संख्या में पद निकलने से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।