Prayagraj News:23 साल बाद रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव,अब यार्ड मास्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कहलाएंगे “स्टेशन मास्टर”

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003 में इन पदों का तकनीकी रूप से विलय कर दिया गया था, लेकिन फील्ड ड्यूटी, रिकॉर्ड और डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) में पुराने पदनाम अब तक दर्ज थे। इसके कारण कर्मचारियों की पहचान, सेवा पुस्तिका और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगातार असमानता और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब रेलवे बोर्ड के नए निर्देश के बाद सभी संबंधित कर्मचारियों को आधिकारिक रूप से “स्टेशन मास्टर” के रूप में ही मान्यता दी जाएगी।