जन्माष्टमी से पहले योगी सरकार का भक्तों को तोहफा, 3 दिन में करिए ब्रज के प्रमुख धामों के दर्शन, जानें टूर पैकेज की पूरी डिटेल

पर्यटन विभाग ने परिवारों और छोटे समूहों के बजट और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस टूर पैकेज को काफी किफायती दर पर तैयार किया है। यात्रियों के लिए AC सेडान और क्रिस्टा वाहनों की व्यवस्था की गई है। सेडान गाड़ी का पैकेज प्रति व्यक्ति 10400 रुपये है जबकि क्रिस्टा गाड़ी का पैकेज प्रति व्यक्ति 10150 रुपये रखा गया है। यात्रा के लिए कम से कम 2 यात्रियों का होना जरूरी है। इस पैकेज में होटल में रुकने, नाश्ता, जलपान, हाई टी गाइड और घूमने की सभी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि दोपहर और रात के खाने का खर्च यात्रियों को खुद उठाना होगा।