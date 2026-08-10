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Gold Prices: रोली-चावल सहित सिल्वर राखियों ने बढ़ाई सर्राफा बाजार की रौनक, रक्षाबंधन पर उमड़ी खरीदारों की भीड़

Gold prices Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले लखनऊ के सर्राफा बाजार में चांदी की आकर्षक राखियों की जबरदस्त मांग है। धार्मिक, प्रीमियम और बच्चों की थीम वाली राखियों से बाजार पूरी तरह गुलजार हो उठा।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Aug 10, 2026

92.5 स्टर्लिंग सिल्वर से लेकर कुंदन, ऑक्सीडाइज्ड और धार्मिक डिजाइनों वाली राखियों की जबरदस्त मांग, बच्चों के लिए सुपरहीरो थीम भी बनी आकर्षण का केंद्र (फोटो सोर्स : सर्राफा संगठन WhatsApp News Group)

92.5 स्टर्लिंग सिल्वर से लेकर कुंदन, ऑक्सीडाइज्ड और धार्मिक डिजाइनों वाली राखियों की जबरदस्त मांग, बच्चों के लिए सुपरहीरो थीम भी बनी आकर्षण का केंद्र (फोटो सोर्स : सर्राफा संगठन WhatsApp News Group)

Gold And Silver Prices: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार से पहले राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चौक सर्राफा बाजार रंग-बिरंगी और आकर्षक चांदी की राखियों से पूरी तरह सज गया है। बाजार में इस बार पारंपरिक रोली-चावल वाली सिल्वर राखियों के साथ-साथ 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, एंटीक फिनिश, कुंदन, डायमंड लुक और धार्मिक प्रतीकों से सजी प्रीमियम राखियां ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। सुबह से देर रात तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बाजार पूरी तरह रक्षाबंधन के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है।

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सर्राफा बाजार में रौनक कई गुना बढ़ गई है। दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और विभिन्न डिजाइनों की हजारों राखियां ग्राहकों के लिए प्रदर्शित की गई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की राखियां पसंद कर रही हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी चांदी के उपहारों और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार ग्राहकों का रुझान विशेष रूप से सिल्वर राखियों की ओर बढ़ा है।

धार्मिक आस्था और आधुनिक डिजाइनों का सुंदर संगम

चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि इस वर्ष बाजार में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी राखियों की विशेष मांग है। श्रीकृष्ण, ॐ, त्रिशूल, त्रिशूल विद रुद्राक्ष, जय श्री राम, रुद्राक्ष, नज़र बट्टू, इविल आई, मेरे भैया और वीरा जैसे आकर्षक डिजाइनों वाली चांदी की राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक प्रतीकों के साथ आधुनिक फिनिश और आकर्षक पैकेजिंग ने इन राखियों को और भी खास बना दिया है। कई परिवार इन्हें केवल राखी के रूप में ही नहीं, बल्कि यादगार उपहार के तौर पर भी खरीद रहे हैं।

92.5 स्टर्लिंग सिल्वर राखियों की बढ़ी मांग

बाजार में सबसे अधिक मांग 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर से बनी राखियों की देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, कुंदन वर्क, डायमंड लुक और एंटीक फिनिश वाली प्रीमियम राखियां भी तेजी से बिक रही हैं। व्यापारियों के अनुसार इन राखियों की चमक, टिकाऊपन और आकर्षक डिजाइन इन्हें अन्य राखियों से अलग पहचान देते हैं।

राखियों की कीमतें डिजाइन, वजन और सिल्वर की गुणवत्ता के अनुसार तय की गई हैं। साधारण सिल्वर राखियां किफायती दरों पर उपलब्ध हैं, जबकि प्रीमियम और डिजाइनर राखियां विशेष ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं। इस बार उपहार स्वरूप सिल्वर राखी देने का चलन भी तेजी से बढ़ा है।

बच्चों के लिए सुपरहीरो और कार्टून थीम का आकर्षण

आनंदी क्रिएशन के वेदांश माहेश्वरी ने बताया कि बच्चों के लिए इस बार विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है। छोटा भीम, स्पाइडर-मैन सहित अन्य लोकप्रिय कार्टून और सुपरहीरो थीम की चांदी की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। इन राखियों को बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आकर्षक रंगों और आधुनिक डिजाइनों में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे अपने पसंदीदा किरदारों वाली राखियां देखकर काफी उत्साहित हैं। अभिभावक भी बच्चों के लिए इन विशेष डिजाइनों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे इस श्रेणी की बिक्री लगातार बढ़ रही है।

शहर के कई इलाकों में उपलब्ध है सिल्वर राखियों का विशेष कलेक्शन

व्यापारियों के अनुसार चौक सर्राफा बाजार के अलावा आलमबाग, निशातगंज, अमीनाबाद, डालीगंज, आशियाना और राजाजीपुरम सहित राजधानी के विभिन्न प्रमुख बाजारों में भी चांदी की राखियों का विशेष कलेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इससे शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों को अपनी पसंद की राखियां आसानी से मिल रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहकों की सुविधा के लिए हर बजट के अनुसार डिजाइन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे हर वर्ग का ग्राहक अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सके।

सर्राफा बाजार में लौट आई त्योहारों वाली रौनक

रक्षाबंधन के करीब आते ही चौक सर्राफा बाजार में सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। दुकानों के बाहर आकर्षक सजावट, रोशनी और रंग-बिरंगी राखियों की प्रदर्शनी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। परिवारों के साथ खरीदारी करने पहुंचे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार त्योहार को लेकर बाजार में बेहतर माहौल है और बिक्री में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नई-नई डिजाइनों का लगातार स्टॉक मंगाया जा रहा है।

व्यापारियों ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने कहा कि चौक सर्राफा बाजार में ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता, शुद्धता और नवीनतम डिजाइनों वाली चांदी की राखियों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। यहां उचित मूल्य पर हर वर्ग के लिए आकर्षक विकल्प मौजूद हैं।

उन्होंने राजधानी वासियों से अपील की कि वे रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए स्थानीय सर्राफा बाजार का रुख करें, जहां गुणवत्ता और भरोसे के साथ बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी नागरिकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह के इस पर्व को सौहार्द और उल्लास के साथ मनाने का संदेश दिया।

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Updated on:

10 Aug 2026 03:28 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:28 pm

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