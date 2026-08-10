Gold Prices: रोली-चावल सहित सिल्वर राखियों ने बढ़ाई सर्राफा बाजार की रौनक, रक्षाबंधन पर उमड़ी खरीदारों की भीड़

Gold And Silver Prices: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार से पहले राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चौक सर्राफा बाजार रंग-बिरंगी और आकर्षक चांदी की राखियों से पूरी तरह सज गया है। बाजार में इस बार पारंपरिक रोली-चावल वाली सिल्वर राखियों के साथ-साथ 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, एंटीक फिनिश, कुंदन, डायमंड लुक और धार्मिक प्रतीकों से सजी प्रीमियम राखियां ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। सुबह से देर रात तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बाजार पूरी तरह रक्षाबंधन के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है।